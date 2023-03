Alla ricerca di Green Shirt Mush (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar – Nell’era del controllo di massa e del Grande Fratello, che sembra sapere qualsiasi cose delle esistenze di ognuno di noi, parrebbe impossibile che di una persona invece non si sappia assolutamente nulla. Ecco perché oggi vi parliamo di una vicenda al limite tra il fantastico ed il grottesco; uno dei grandi misteri irrisolti delle sottoculture: chi è Green Shirt Mush? Ma andiamo con ordine. La battaglia di Marsiglia Siamo in Francia nell’estate del 1998 per la sedicesima edizione della Coppa del Mondo di calcio. C’è grande attesa per i transalpini locali di Zinédine Zidane (che infatti vinceranno il loro primo titolo), per il Brasile di Ronaldo (il cui malore prima della finale ancora oggi è uno dei grandi misteri del Football) e per la nostra Italia che si fermerà ai quarti, sconfitta ai rigori dAlla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar – Nell’era del controllo di massa e del Grande Fratello, che sembra sapere qualsiasi cose delle esistenze di ognuno di noi, parrebbe impossibile che di una persona invece non si sappia assolutamente nulla. Ecco perché oggi vi parliamo di una vicenda al limite tra il fantastico ed il grottesco; uno dei grandi misteri irrisolti delle sottoculture: chi è? Ma andiamo con ordine. La battaglia di Marsiglia Siamo in Francia nell’estate del 1998 per la sedicesima edizione della Coppa del Mondo di calcio. C’è grande attesa per i transalpini locali di Zinédine Zidane (che infatti vinceranno il loro primo titolo), per il Brasile di Ronaldo (il cui malore prima della finale ancora oggi è uno dei grandi misteri del Football) e per la nostra Italia che si fermerà ai quarti, sconfitta ai rigori d...

