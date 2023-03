Alien | svelate la sinossi e la data dell' inizio delle riprese del nuovo film | nel cast anche Archie Reneaux

(Di sabato 4 marzo 2023) Ila saga diha ora una brevegrazie al comunicato con cui la produzione annuncia ile laprevista per l'. Ledeldiinizieranno il 9 marzo a Budapest, come rivelato da uncomunicato di 20th Century Studios con cui si annuncianonuovi arrivi nele si svela una breve. Il progetto sarà il nonoa saga horror e alla regia sarà impegnato Fede Alvarez (Evil Dead). Nel prossimoun gruppo di giovani, su un mondo distante, si ritrovano a ...

Il nuovo film della saga di Alien ha ora una breve sinossi grazie al comunicato con cui la produzione annuncia il cast e la data prevista per l'inizio delle riprese.Nuova aggiunta al cast del nuovo film del franchise Alien della Disney e della 20th Century, che sarà diretto da Fede Álvarez ...