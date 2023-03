Alien – Romulus | trama | cast e data d’inizio delle riprese del nuovo film della saga

(Di sabato 4 marzo 2023) Dopo oltre 40 anni dall’uscita del primo capitolo, ladiè pronta a tornare sul grande schermo. La 20th Century Studios, che si sta godendo il successo mondiale di Avatar: La via dell’acqua, ha annunciato nuovi dettagli sulla, ile ladel nono capitolo, intitolato. Secondo la sinossi ufficiale, ilseguirà “un gruppo di giovani in un mondo lontano, che si trovano a confrontarsi con la forma di vita più terrificante nell’universo”. Diretto da Fede Alvarez (Millenium – Quello che non uccide),vedrà nelsono David Jonsson ...

Alien, l’iconica saga inaugurata da Ridley Scott nel 1978 con l’omonimo capostipite cinematografico, sembra essere finalmente ripartita dopo le incertezze degli ultimi anni. Il nuovo capitolo della ...The Alien franchise is getting a new installment, directed by Fede Álvarez of Evil Dead and Don't Breathe fame. According to Variety, the movie will begin filming on March 9 in Budapest and features a ...