Alfredo Cospito, guerriglia al corteo di Torino: feriti manifestanti e due agenti (Di sabato 4 marzo 2023) commenta Caos al corteo per Alfredo Cospito di Torino , dove centinaia di anarchici, arrivati anche dall'estero, si sono scontrati con le forze dell'ordine. Alcuni manifestanti e due agenti sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 4 marzo 2023) commenta Caos alperdi, dove centinaia di anarchici, arrivati anche dall'estero, si sono scontrati con le forze dell'ordine. Alcunie duesono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Corteo degli anarchici a Torino per Alfredo Cospito. Centro blindato. Solidarietà al detenuto al 41-bis. Il medico:… - Agenzia_Ansa : FLASH | La Cassazione rigetta il ricorso presentato dalla difesa dell'anarchico Alfredo Cospito contro il 41bis #ANSA - SylviaGrossi : RT @christianraimo: Alfredo Cospito ha scritto una lettera che rimarrà nella storia di questo paese. - ioseph1961 : RT @fanpage: Tensione in centro a Torino alla manifestazione degli anarchici contro il 41-bis in difesa di Alfredo Cospito negozi distrutt… - FranzFranzudet : RT @Nazionalista_88: L’ONU intima al governo italiano di revocare il 41-bis all’anarchico terrorista Alfredo Cospito per rispettare “l’uman… -