Alfredo Cospito | guerriglia al corteo di Torino | feriti agenti e manifestanti | 34 fermi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Corteo degli anarchici a Torino per Alfredo Cospito. Centro blindato. Solidarietà al detenuto al 41-bis. Il medico:… - Agenzia_Ansa : FLASH | La Cassazione rigetta il ricorso presentato dalla difesa dell'anarchico Alfredo Cospito contro il 41bis #ANSA - MatteoCocchi85 : RT @Nazionalista_88: L’ONU intima al governo italiano di revocare il 41-bis all’anarchico terrorista Alfredo Cospito per rispettare “l’uman… - usghiyard : RT @christianraimo: Alfredo Cospito ha scritto una lettera che rimarrà nella storia di questo paese. - VittorioCurro : RT @tempoweb: #Cospito, guerriglia al corteo di #Torino: agenti feriti, rabbia incontrollata degli #anarchici #41bis #nordio #4marzo #iltem… -

Il corteo persta causando enormi problemi alla città e le forze dell'ordine sono state dispiegate in modo ...Questo il bilancio momentaneo del corteo in solidarietà con, l'anarchico in sciopero della fame detenuto al 41 bis, che ha visto sfilare circa 500 persone nel centro di Torino. Punto ...È salito a 34 il numero dei manifestanti fermati per gli incidenti avvenuti oggi, sabato 4 marzo, a Torino durante il corteo degli anarchici in solidarietà ad, l'esponente della Fai in regime di 41 bis e in sciopero della fame da circa quattro mesi. A riferirle il bilancio è la procura del capoluogo piemontese. Il passaggio dei manifestanti,...

Caos al corteo per Alfredo Cospito di Torino, dove centinaia di anarchici, arrivati anche dall'estero, si sono scontrati con le forze dell'ordine. Alcuni manifestanti e due agenti sono rimasti feriti.Fumogeni e bombe carta al corteo degli anarchici questa sera a Torino, in solidarietà con Alfredo Cospito. Rotte a colpi di pietra alcune vetrine. La voce di una commerciantedopo gli scontri e le deva ...