Alexis Sanchez flop, attaccato dalla stella del tennis: '300 mila euro al mese per cosa?' (Di sabato 4 marzo 2023) MARSIGLIA (FRANCIA) - Prosegue il momento difficile del Marsiglia . La squadra di Igor Tudor ha detto addio ai sogni di vincere il campionato dopo il roboante 0 - 3 subito in casa, all'Orange ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 4 marzo 2023) MARSIGLIA (FRANCIA) - Prosegue il momento difficile del Marsiglia . La squadra di Igor Tudor ha detto addio ai sogni di vincere il campionato dopo il roboante 0 - 3 subito in casa, all'Orange ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Alexis #Sanchez flop, attaccato dalla stella del tennis: '300 mila euro al mese per cosa?': L'ex tennista francese,… - sportli26181512 : Marsiglia, Sanchez non si dà pace: 'La peggiore sconfitta in carriera': Alexis Sanchez ha parlato del ko del suo Ma… - Otaking_It : @tuttosport Ma per piacere... non hanno messo Del Piero e ci sono Vidal, Sterling, Alexis Sanchez, Vidic, ecc.. cla… - IMBili8 : Barella manca un mese per infortunio, Sensi sempre, varie ed eventuali, e Alexis Sanchez viene fatto fuori da Cuadr… - lafieracalcio : Impresa incredibile dell’Annecy che in una notte di Marzo stende ai rigori l’OM. Decisivi gli errori di Tavares e B… -