Alberto Matano e La Vita in Dirtta: l’opinione di Barbara d’Urso (Di sabato 4 marzo 2023) Oggi Barbara d’Urso è stata ospite di Massimo Bernardini a Tv Talk e in studio hanno analizzato gli ascolti di Pomeriggio 5 e li hanno paragonati a quelli de La Vita in Diretta di Alberto Matano. Carmelita ha dichiarato di essere fiera della media di 1,75 milioni di telespettatori che la seguono , ma ha precisato che non considera il programma di Rai Uno un vero competitor. “Stimo moltissimo Alberto Matano ed è un professionista, così come trovo che La Vita in Diretta sia un programma fatto benissimo fatto con grandi mezzi. Però non può essere considerato un concorrente perché parte molto prima rispetto a Pomeriggio 5 e finisce molto dopo. poi loro hanno pochissime interruzioni pubblicitarie, tipo ci sono volte che loro vanno avanti per un’ora o un’ora ... Leggi su biccy (Di sabato 4 marzo 2023) Oggiè stata ospite di Massimo Bernardini a Tv Talk e in studio hanno analizzato gli ascolti di Pomeriggio 5 e li hanno paragonati a quelli de Lain Diretta di. Carmelita ha dichiarato di essere fiera della media di 1,75 milioni di telespettatori che la seguono , ma ha precisato che non considera il programma di Rai Uno un vero competitor. “Stimo moltissimoed è un professionista, così come trovo che Lain Diretta sia un programma fatto benissimo fatto con grandi mezzi. Però non può essere considerato un concorrente perché parte molto prima rispetto a Pomeriggio 5 e finisce molto dopo. poi loro hanno pochissime interruzioni pubblicitarie, tipo ci sono volte che loro vanno avanti per un’ora o un’ora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Alberto Matano e La Vita in Dirtta: l’opinione di Barbara d’Urso - Damianodanny1 : CHI SONO I GIORNALISTI PIÙ NOTI IN ITALIA? MONITORAGGIO RAI, SUL QUALE DAGOSPIA HA MESSO MANI, TESTA BRUNO VES… - PriscillaPill : @vitaindiretta @albmatano @stefyorlando @AleGreco72 @FabriziValeria IL TRASANDATO ALBERTO MATANO... - infoitcultura : La vita in diretta, Alberto Matano in lacrime - iodiuba : Alberto Matano, spunta la 'nuova fiamma' nella sua vita: è giovanissima e costosa -

Lucio Dalla e Lucio Battisti, vite parallele di due giganti della musica - L' Si esibisce come chitarrista in vari gruppi, poi l'incontro con Alberto Radius gli apre nuove strade. Si trasferisce a Milano per suonare con I Campioni, poi Roby Matano lo sprona a scrivere canzoni ... Iva Zanicchi, "la figlia del farmacista...": rivelazione sconcia Le barzellette sconce di Iva Zanicchi colpiscono ancora, anche a distanza. A La vita in diretta , su Rai 1, tra gli ospiti di Alberto Matano c'è Guillemo Mariotto , giudice di Ballando con le stelle che con l'esuberante Aquila di Ligonchio, concorrente, ha condiviso l'ultima esplosiva e polemica edizione. La Zanicchi, ... L'Eredità, agitazione alla ghigliottina. Flavio Insinna: "Mi ha spaventato ... all'inizio del quale il conduttore ha salutato e ringraziato il collega Alberto Matano per avergli dato la linea, come tutti i giorni, approfittandone per salutare anche tutti gli altri conduttori ... Si esibisce come chitarrista in vari gruppi, poi l'incontro conRadius gli apre nuove strade. Si trasferisce a Milano per suonare con I Campioni, poi Robylo sprona a scrivere canzoni ...Le barzellette sconce di Iva Zanicchi colpiscono ancora, anche a distanza. A La vita in diretta , su Rai 1, tra gli ospiti dic'è Guillemo Mariotto , giudice di Ballando con le stelle che con l'esuberante Aquila di Ligonchio, concorrente, ha condiviso l'ultima esplosiva e polemica edizione. La Zanicchi, ...... all'inizio del quale il conduttore ha salutato e ringraziato il collegaper avergli dato la linea, come tutti i giorni, approfittandone per salutare anche tutti gli altri conduttori ... Alberto Matano e La Vita in Dirtta: l'opinione di Barbara d'Urso Biccy