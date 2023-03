Al via le riprese di The Penguin, la serie spin-off di The Batman con Colin Farrell: la prima foto dal set (Di sabato 4 marzo 2023) Sono ufficialmente iniziate le riprese di The Penguin, lo spin-off del film The Batman con Colin Farrell. Matt Reeves sta costruendo l’universo legato all’Uomo Pipistrello dopo il successo della pellicola da lui diretta nel 2022. Il regista ha firmato un accordo globale con la Warner Bros. Discovery. Non solo The Batman – Part II è in lavorazione, ma Reeves è anche produttore esecutivo di diversi spin-off che si collegheranno al suo universo. Uno di questi è The Penguin, con Farrell che riprende il ruolo di Oswald Cobblepot, che debutterà su HBO Max. Lauren LeFranc sta lavorando allo show come scrittrice e showrunner. Una data di lancio per The Penguin deve ancora essere rivelata, ma sappiamo ... Leggi su optimagazine (Di sabato 4 marzo 2023) Sono ufficialmente iniziate ledi The, lo-off del film Thecon. Matt Reeves sta costruendo l’universo legato all’Uomo Pipistrello dopo il successo della pellicola da lui diretta nel 2022. Il regista ha firmato un accordo globale con la Warner Bros. Discovery. Non solo The– Part II è in lavorazione, ma Reeves è anche produttore esecutivo di diversi-off che si collegheranno al suo universo. Uno di questi è The, conche riprende il ruolo di Oswald Cobblepot, che debutterà su HBO Max. Lauren LeFranc sta lavorando allo show come scrittrice e showrunner. Una data di lancio per Thedeve ancora essere rivelata, ma sappiamo ...

