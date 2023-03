Al via le giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali (Di sabato 4 marzo 2023) Ritornano anche quest’anno le giornate di apertura del circuito di castelli, palazzi e borghi medievali che ad ogni edizione permettono a migliaia di visitatori di scoprire le bellezze storiche e artistiche della media pianura lombarda. Diventano quest’anno ben oltre 20 i castelli, palazzi e borghi medievali, sparsi nella pianura tra Bergamo, Brescia, Cremona e Milano, che potrete esplorare durante le date previste dalla manifestazione: ogni prima domenica del mese, da marzo a giugno e da settembre a dicembre con l’aggiunta delle festività di Pasquetta, del primo maggio, 25 aprile e 2 giugno. Un circuito così diffuso nella pianura lombarda perché nel Medioevo questo territorio ha rappresentato un importante confine, in particolare ... Leggi su bergamonews (Di sabato 4 marzo 2023) Ritornano anche quest’anno ledi apertura del circuito diche ad ogni edizione permettono a migliaia di visitatori di scoprire le bellezze storiche e artistiche della media pianura lombarda. Diventano quest’anno ben oltre 20 i, sparsi nella pianura tra Bergamo, Brescia, Cremona e Milano, che potrete esplorare durante le date previste dalla manifestazione: ogni prima domenica del mese, da marzo a giugno e da settembre a dicembre con l’aggiunta delle festività di Pasquetta, del primo maggio, 25 aprile e 2 giugno. Un circuito così diffuso nella pianura lombarda perché nel Medioevo questo territorio ha rappresentato un importante confine, in particolare ...

