Al Grand Prix di sciabola salgono sul podio Gallo e Repetti (Di sabato 4 marzo 2023) Al Grand Prix di sciabola trionfa il salernitano Gallo, mentre è bronzo per il napoletano Giovanni Repetti Il Trofeo Luxardo torna a colorarsi d'azzurro. Michele Gallo ha vinto la storica tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Padova dopo una gara entusiasmante, che ha visto anche un altro italiano sul podio, Giovanni Repetti salito sul terzo gradino. Oro e bronzo e per l'Italia del CT Nicola Zanotti. Un'edizione speciale, la 64esima del "Wimbledon della sciabola", così come viene definito il Trofeo Luxardo: il trionfo del Gallo, classe 2001, è arrivato dopo il 15-9 con cui in finale il Carabiniere salernitano, che si allena al Frascati Scherma, ha superato il kazako Sarkyssian.

