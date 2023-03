Aiea | Iran riattiverà telecamere di monitoraggio nucleare

(Di sabato 4 marzo 2023) L'"ricollegherà ledinei siti nucleari", in vista di nuove ispezioni. Lo ha annunciato il capo dell'Agenzia atomica Rafel Grossi a Vienna rientrato dalla missione in ...

