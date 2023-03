Aggressioni a medici e infermieri | al Pellegrini un posto della Polizia nel pronto soccorso

(Di sabato 4 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLunedì mattina verrà aperto ilall’Ospedaledi Napoli. Ilè stato preparato dall’Asl Napoli1 per la struttura che si trova nel cuorePignasecca, nel centrocittà. E’ stato realizzato nell’area dele sarà messo a disposizionesquadra di agenti che saranno fino a tarda notte sempre a sorveglianza del nosocomio diretto da Alfonso Basso. Nelsi sono ripetuti atti di violenza nei confronti die operatori socio sanitari al, da parte di persone che hanno aggredito i. L’ultimo ...

Un altro caso di violenza contro i, l'ennesimo denunciato dall'associazione 'Nessuno tocchi Ippocrate', gruppo Facebook che denuncia leripetute agli operatori sanitari a Napoli e dintorni. Protagonista, suo malgrado,...... 'Serve una prestazione straordinaria e potrebbe non bastare' Sport [ 04/03/2023 ], ... E cioé, con la consequenziale assunzione di ulteriori 3Pediatri, di almeno 9 Infermieri o ...... con il passare degli anni, diventa sempre più sensibile alledegli agenti esterni. '... All'inizio pensati per i, successivamente distribuiti in farmacia, sono oggi una delle linee ...

Un altro caso di violenza contro i medici, l'ennesimo denunciato dall'associazione 'Nessuno tocchi Ippocrate', gruppo Facebook che denuncia le aggressioni ripetute agli ...Il turista medicato dai sanitari era in stato di forte alterazione a causa dell'alcol. Agli agenti ha dichiarato di non ricordare nulla.