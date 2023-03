(Di sabato 4 marzo 2023) Deviil tuoper evitare la stangata dell’Agenzia delle. Eccoe che succede. Attenzione a quello che riguarda ilperché ci sono delle novità in arrivo su questo strumento che diventa ogni giorno più importante. Ilè un servizio disponibile sul sito dell’Agenzia delledove si possono consultare non solo banalmente i dati anagrafici ma anche tutto quello che riguarda le dichiarazioni dei redditi, gli studi di settore, i versamenti e gli eventuali rimborsi.verificare il proprio– IlovetradingTantissimi dati relativi alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pigreco314159 : RT @lucianocapone: Dice l’Agenzia delle Entrate che le caratteristiche criminogene del dl Rilancio, quello che ha introdotto il Superbonus… - MCalcioNews : Ag. Entrate ti dice di controllare subito il tuo cassetto fiscale | Come fare passo per passo, vietato sbagliare - CriSStraits : RT @lucianocapone: Dice l’Agenzia delle Entrate che le caratteristiche criminogene del dl Rilancio, quello che ha introdotto il Superbonus… - lordfrappo : RT @lucianocapone: Dice l’Agenzia delle Entrate che le caratteristiche criminogene del dl Rilancio, quello che ha introdotto il Superbonus… - sal_sca : RT @lucianocapone: Dice l’Agenzia delle Entrate che le caratteristiche criminogene del dl Rilancio, quello che ha introdotto il Superbonus… -

Il testo inizia con un 'Gentile cliente', cosa abbastanza strana dato che l'Agenzia dellescrive sempre 'gentile contribuente'. Poi la premessa, in cui siche 'dall'esame dei dati dei ...... le stesse che noi già a novembre avevamo avanzato',Alessandro Cattaneo, capogruppo azzurro ... Al punto che perfino una postilla a piè di pagina in una relazione dell'Agenzia dellepare ...... forse ci saranno più uscite che. Rivedere un accordo sarà indispensabile. Il Weekend ... alla burocrazia, chi in passato ha commesso un errore, probabilmente ora dovrà come si'metterci ...