Afghanistan, l'Italia e l'Europa hanno tradito le promesse di evacuazione: così si fugge oggi dal Paese in mano ai Talebani

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assicurato ai parenti delle vittime del naufragio di Crotone che si occuperà della situazione e che gli afghani "sono richiedenti asilo e la loro situazione è prioritaria". Parole che seguono di qualche giorno quelle del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che se l'era presa con i "genitori irresponsabili" che hanno portato con sé i loro bambini. Tanto da rivolgersi a quanti sono pronti a partire: "State lì – ha dichiarato – vi veniamo a prendere noi". Nella tragedia del 26 febbraio, molti migranti venivano dall'Afghanistan, il Paese che insieme alla Siria ha gonfiato la rotta del Mediterraneo orientale di migranti. E molte polemiche ha sollevato il ministro quando ha voluto precisare che no, "da disperato" non sarebbe partito: "Sono educato a chiedermi cosa posso dare al mio ...

