AEW Revolution 2023 – Preview

(Di sabato 4 marzo 2023) Arriva il primo ppv dell’anno per la AEW. Arriva non con la migliore costruzione possibile, ma è chiaro che ci siano comunque diversi match che alzano il livello di attenzione su quanto accadrà. E la card, finora, è “accettabile”: meno match del passato, maggiore concentrazione su quello che sarà il main event. Ma andiamo assieme a vedere i pronostici. i i TAG TEAM MATCH The Elite (c) vs The House of Black for the AEW Trios Championship Non c’è stata una vera e propria storyline tra i sei contendenti. Quanto accaduto nell’ultima puntata di Dynamite però ribalta un po’ le mie impressioni sul pronostico. Sicuramente assisteremo ad un bel match: o spotfest o contesa psicologica, possono davvero raccontare qualcosa che ricorderemo per il resto dell’anno. Chi vincerà? Credo che a questo giro, l’Elite manterrà la cintura. Questo non costerà un possibile rematch, in cui Malakai e ...

Si terrà il 5 marzo in diretta da San Francisco, California, l'edizione 2023 di AEW Revolution, uno dei PPV di punta della All Elite Wrestling. Tra gli incontri di punta figura un Iron Man Match da ben 60 minuti che vedrà contrapposti il campione in carica MJF e l'American Dragon Bryan Danielson.

