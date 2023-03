æde – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 4 marzo 2023) æde Via Federico Cesi, 22 – 00193Tel. 06/88974793 Sito Internet: aededining.business.site Tipologia: scandinava Prezzi: 3 piatti 30€, 4 piatti 40€, 8 piatti 89€, 13 piatti 129€ Chiusura: Domenica OFFERTA Aperto da poco più di un anno nel quartiere Prati, questo ristorante si definisce scandinavo, sia nel nome che soprattutto nella proposta culinaria, fatta di fermentazioni, sapori acidi e gusti netti e puliti. Il menù non riporta il nome dei piatti, bensì solo quello degli ingredienti utilizzati, scelta che asseconda più una moda del momento che le esigenze del cliente, che non sa cosa aspettarsi. Quindi, in questo caso, l’intervento del personale di sala è fondamentale per spiegare le pietanze e aiutare nell’ordinazione. Inoltre, non c’è la possibilità di scegliere alla carta, ma sono presenti solo quattro formule degustazione che vanno dai 30 ai 129 euro, a ...