Adesso sappiamo quando lo Xiaomi Mix Fold 3 potrebbe esordire (Di sabato 4 marzo 2023) Lo Xiaomi Mix Fold 3 sarà lanciato probabilmente nella seconda parte del 2023: a parlarne è stato il sempre presente Digital Chat Station su Weibo, il quale ha fornito qualche indicazione in più sul prossimo smartphone pieghevole del produttore cinese. Lo Xiaomi Mix Fold 2 è stato presentato ad agosto dell'anno scorso e così potrebbe accadere anche con il prossimo Xiaomi Mix Fold 3. L'informatore ha fatto sapere che i quattro device che stanno arrivando da parte del produttore cinese garantiranno la presenza di una porta USB 3.2 e che lo Xiaomi Mix Fold 3 potrebbe essere uno di questi. Il dispositivo dovrebbe debuttare con 16GB di RAM LPDDR5X con 512GB di storage interno, oppure di 1TB UFS 4.0. Come potete vedere, ...

