Addio a Tom Sizemore: l’attore di “Salvate il soldato Ryan” è morto a 61 anni (Di sabato 4 marzo 2023) Lutto nel mondo del cinema: si è spento l’attore hollywoodiano Tom Sizemore, all’età di 61 anni nella città di Los Angeles. A rendere nota la notizia ci ha pensato il suo manager, Charles Lago, attraverso un comunicato ufficiale, come ha riportato il Guardian. Lo scorso 18 febbraio, Tom Sizemore era stato colpito da un aneurisma cerebrale. Fin da subito, le sue condizioni di salute sono apparse irrimediabilmente compromesse. Solo martedì 28 febbraio, era stato reso noto che la famiglia aveva deciso di valutare il “fine vita” per l’attore, dopo che i medici hanno annunciato che non ci sarebbe stato più nulla da fare. Tom Sizemore si è spento all’età di 61 anni (ANSA) – VelvetMagA distanza di giorni, la notizia – che già aleggiava nell’aria – è dunque stata rivelata. Ad ... Leggi su velvetmag (Di sabato 4 marzo 2023) Lutto nel mondo del cinema: si è spentohollywoodiano Tom, all’età di 61nella città di Los Angeles. A rendere nota la notizia ci ha pensato il suo manager, Charles Lago, attraverso un comunicato ufficiale, come ha riportato il Guardian. Lo scorso 18 febbraio, Tomera stato colpito da un aneurisma cerebrale. Fin da subito, le sue condizioni di salute sono apparse irrimediabilmente compromesse. Solo martedì 28 febbraio, era stato reso noto che la famiglia aveva deciso di valutare il “fine vita” per, dopo che i medici hanno annunciato che non ci sarebbe stato più nulla da fare. Tomsi è spento all’età di 61(ANSA) – VelvetMagA distanza di giorni, la notizia – che già aleggiava nell’aria – è dunque stata rivelata. Ad ...

