Addio a Tom Sizemore | la difficile decisione della famiglia dopo l’aneurisma

(Di sabato 4 marzo 2023) Il mondo del cinema ha dettoa uno dei suoi attori più celebri, nonché tra i personaggi più controversi. Tom, il “duro” di Hollywood, si è spento all’età di 61 anni a qualche settimana dalcerebrale che lo aveva colpito all’improvviso mentre si trovava nella sua casa di Los Angeles. Da allora era rimasto in condizioni critiche, al punto tale da spingere i familiari a prendere unamolto. Tomè morto a 61 anniun aneurisma Quella di Tomnon è stata una morte annunciata, ma il risultato di un dramma consumatosi nel giro di pochi giorni. L’attore, che abbiamo amato in pietre miliari del cinema come Salvate il soldato Ryan e Natural Born Killers, era stato colpito da un aneurisma cerebrale ...

Sizemore, la famiglia valuta il "fine vita" dopo l'aneurisma cerebrale

