Addio a Tom Sizemore, era in coma irreversibile per un aneurisma cerebrale (Di sabato 4 marzo 2023) L'attore, 61 anni, è morto mentre si trovava ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 18 febbraio, dopo che un aneurisma cerebrale lo aveva colpito a causa di un ictus. La famiglia stava valutando il «fine vita» Leggi su vanityfair (Di sabato 4 marzo 2023) L'attore, 61 anni, è morto mentre si trovava ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 18 febbraio, dopo che unlo aveva colpito a causa di un ictus. La famiglia stava valutando il «fine vita»

