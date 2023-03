Addio a Sergio D'Angelo, il giornalista salvò 'Il dottor Zivago' dalla censura sovietica (Di sabato 4 marzo 2023) Si è spento, nella giorata di ieri, Sergio D'Angelo , nella sua casa di San Martino al Cimino. Fu proprio lui che rese celebre in tutto il mondo l'opera letteraria più importante di Boris Pasternak , ... Leggi su globalist (Di sabato 4 marzo 2023) Si è spento, nella giorata di ieri,D', nella sua casa di San Martino al Cimino. Fu proprio lui che rese celebre in tutto il mondo l'opera letteraria più importante di Boris Pasternak , ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ecate31 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Frencis77 : RT @SanremoArchivio: ?? SANREMO 2023 ?? Coma_Cose ?? “L’addio” ?? 13º ?? Premio 'Sergio Bardotti' per il miglior testo ?? Premio Lunezia per… - cyne_fin : RT @SanremoArchivio: ?? SANREMO 2023 ?? Coma_Cose ?? “L’addio” ?? 13º ?? Premio 'Sergio Bardotti' per il miglior testo ?? Premio Lunezia per… - Afterarry : RT @SanremoArchivio: ?? SANREMO 2023 ?? Coma_Cose ?? “L’addio” ?? 13º ?? Premio 'Sergio Bardotti' per il miglior testo ?? Premio Lunezia per… -