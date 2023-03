Abu Dhabi, la Meloni firma il partenariato strategico con gli Emirati Arabi Uniti. Tajani su Descalzi (Eni): “Per noi da confermare” (Di sabato 4 marzo 2023) Archiviata l’India, in queste ore è avvenuto un incontro – definito proficuo – tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan ad Abu Dhabi. I due leader hanno firmato una dichiarazioni d’intenti sul “partenariato strategico” e un’altra sulla cooperazione nell’ambito della Cop28. Su quest’ultima, gli Emirati ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 4 marzo 2023) Archiviata l’India, in queste ore è avvenuto un incontro – definito proficuo – tra la Presidente del Consiglio Giorgiae il Presidente degli, sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan ad Abu. I due leader hannoto una dichiarazioni d’intenti sul “” e un’altra sulla cooperazione nell’ambito della Cop28. Su quest’ultima, gli... TAG24.

