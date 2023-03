8 marzo, le donne entrano gratis al Castello di Santa Severa (Di sabato 4 marzo 2023) Santa Marinella – Il Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con Comune di Santa Marinella, aderisce alle iniziative per celebrare la giornata internazionale della donna dell’8 marzo offrendo gratuitamente a tutte le donne, nel giorno della loro festa, l’ingresso gratuito ai Musei del complesso. Il tratto di costa su cui affaccia il Castello di Santa Severa, interessato in epoca Etrusca dalla presenza del porto di Pyrgi con l’annesso santuario, si caratterizza fin dall’epoca più antica per una forte presenza “femminile”. La visita ai Musei permetterà di scoprire le storie di donne e dee pagane, l’area del santuario etrusco era ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 marzo 2023)Marinella – Ildi, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con Comune diMarinella, aderisce alle iniziative per celebrare la giornata internazionale della donna dell’8offrendo gratuitamente a tutte le, nel giorno della loro festa, l’ingresso gratuito ai Musei del complesso. Il tratto di costa su cui affaccia ildi, interessato in epoca Etrusca dalla presenza del porto di Pyrgi con l’annesso santuario, si caratterizza fin dall’epoca più antica per una forte presenza “femminile”. La visita ai Musei permetterà di scoprire le storie die dee pagane, l’area del santuario etrusco era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TizianoFerro : Dal 1 al 18 marzo donando al 45590 con un semplice SMS o una telefonata da fisso puoi contribuire al progetto di… - ItalianAirForce : #AccaddeOggi Il 1° marzo 1961 nascevano le @FrecceTricolori, il team acrobatico che con competenza e passione testi… - Avvenire_Nei : Con queste testimonianze le giornaliste di #Avvenire fino all'#8 marzo danno voce alle donne afghane. E per trasfor… - UniPadova : ?? Per tutto il mese di marzo, valorizziamo la storia di emancipazione delle donne con una campagna di comunicazione… - BarbaraPartisa1 : RT @OpzioneDonna: ????Opzione donna PERMETTEVA,alle donne x SCELTA, la PENSIONE dai 58 ANNI??? ????SE NON LA RINNOVANO ??? ???DA ORA TUTTE A 67 A… -