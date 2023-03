5G crescono gli abbonamenti nel 2022 (Di sabato 4 marzo 2023) Per il Mobile World Congress che si è tenuto a Barcellona questa settimana, Ericsson ha pubblicato un aggiornamento del Mobility Report, con dati relativi all’intero 2022. Il 2022 si è chiuso con circa 8.4 miliardi di SIM nel mondo. Nel solo quarto trimestre 2022 gli abbonamenti alla rete mobile sono infatti cresciuti di 39 milioni di unità. Il maggior contributo trimestrale proviene dalla Nigeria (+4 milioni), seguita da Filippine (+4 milioni) e Indonesia (+3 milioni). Ormai è un dato di fatto che ci siano più SIM che persone, con un tasso di penetrazione pari al 106%. Il numero di abbonati mobili unici è invece pari a 6,1 miliardi. Il divario tra utenti unici e SIM totali è in buona parte dovuto alla presenza di più SIM per persona o di abbonamenti inattivi. Cresce l’internet mobile Continua a ... Leggi su quifinanza (Di sabato 4 marzo 2023) Per il Mobile World Congress che si è tenuto a Barcellona questa settimana, Ericsson ha pubblicato un aggiornamento del Mobility Report, con dati relativi all’intero. Ilsi è chiuso con circa 8.4 miliardi di SIM nel mondo. Nel solo quarto trimestreglialla rete mobile sono infatti cresciuti di 39 milioni di unità. Il maggior contributo trimestrale proviene dalla Nigeria (+4 milioni), seguita da Filippine (+4 milioni) e Indonesia (+3 milioni). Ormai è un dato di fatto che ci siano più SIM che persone, con un tasso di penetrazione pari al 106%. Il numero di abbonati mobili unici è invece pari a 6,1 miliardi. Il divario tra utenti unici e SIM totali è in buona parte dovuto alla presenza di più SIM per persona o diinattivi. Cresce l’internet mobile Continua a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ScipioElmo : @FratellidItalia Crescono gli occupati e i disoccupati sono stabili…. che bello avere il controllo di chi fa le s… - maresca_franco : PUBBLICITÀ, CRESCONO GLI INVESTIMENTI SU INTERNET (+7,7%). In termini di device, le analisi evidenziano una crescit… - Ievxnter : @chokoolaterie amo…. non gli crescono …. gli faccio prendere le medicine per la crescita dei capelli tutti i giorni tranquilla - Massimo_Sani : @GiorgiaMeloni - Il numero di disoccupati conta più del numero degli occupati (questi crescono anche per la necessi… - GiEmme09791216 : @anitablanco3 Concordo ! un paese dove gli stipendi e salari non crescono da più di vent’anni.. e la classe politic… -