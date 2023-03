50mila euro per sistemazione stadio di Rigolato

(Di sabato 4 marzo 2023) La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Autonomie locali, ha approvato la delibera con la quale si assegna al Comune di(Udine) un finanziamento di 50 milaper fare fronte alle spese di ripristino dei danni alla copertura dellocomunale causati dalle avversità atmosferiche che hanno colpito la zona lo scorso 4 febbraio. Il provvedimento con il quale si assegnano le risorse rientra nell’ambito del Fondo – previsto dalla legge regionale 18 del 2015 – per il concorso agli oneri dei Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti derivanti proprio da accadimenti di natura straordinaria e imprevedibile che siano accaduti nell’anno di stanziamento delle risorse o nell’ultimo trimestre dell’anno precedente. L’Amministrazione comunale di, come si legge nella delibera approvata, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : L’arresto e la scoperta: in casa, in zona Trastevere, aveva circa 50mila euro in contanti. Ieri sera infatti, nel c… - oslaz : Montespaccato, in manette spacciatore del luogo: nascondeva 50mila euro in contanti in casa - Etrurianews : L'arresto e la scoperta: in casa, in zona Trastevere, aveva circa 50mila euro in contanti. Ieri sera infatti, nel c… - oslaz : Montespaccato, in manette spacciatore del luogo: nascondeva 50mila euro in contanti in casa - vanniboni : @GiorgiaMeloni Spieghi perché mandare le navi ong a Ravenna o Genova si salvano I migranti nel mediterraneo. 50mil… -

Ieri sera, nel corso di un controllo antidroga, i Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato hanno arrestato in flagranza di reato, un romano di 33 anni, già noto ai militari, gravemente ...L'arresto e la scoperta: in casa, in zona Trastevere, aveva circain contanti. Ieri sera infatti, nel corso di un controllo antidroga, i Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato hanno arrestato in flagranza di reato, un romano di 33 anni, già ...... uno per la vendita di una sua proprietà a Capoterra in cambio di presunti favori e appalti all'imprenditore Roberto Zedda, vendita con un importo lievitato da neanchedi valore reale a ...

Roma, mura in una parete 50mila euro: arrestato Canale Dieci

Poche dosi di cocaina in auto e un tesoro contante in casa. Siamo a Montespaccato dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato, un romano di 33 anni, già noto ai mili ...Tanto tuonò che piovve. Alla fine la Procura Distrettuale Antimafia di Napoli ha chiuso le indagini (per cui si presume che non archiviando si appresti a chiedere il processo) sulla vicenda giudiziari ...