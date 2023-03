500 mila euro per start-up tecnologiche

(Di sabato 4 marzo 2023) La Giunta regionale ha approvato la ripartizione della somma di 500, sulla base dei territori ex provinciali, destinati alla concessione di contributi a imprese, Comuni e altri enti pubblici e privati a sostegno della nascita e dello sviluppo di nuove aziende, sotto forma di-up o di spin-off, operanti nei settori economici tecnologicamente avanzati. La delibera, proposta dall’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo nell’ambito della legge regionale SviluppoImpresa, fa seguito alla presentazione delle domande, avanzate dal 3 ottobre dell’anno scorso fino al 31 gennaio di quest’anno, presentate in conformità con l’Avviso emanato dalla Regione il 27 luglio 2022. Nel dettaglio, le somme stanziate sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese, Comuni o altri enti a ...

Pordenone, 4 mar - La Giunta regionale ha approvato la ripartizione della somma di 500 mila euro, sulla base dei territori ex provinciali, destinati alla concessione di contributi a ...