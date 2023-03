4 marzo … (Di sabato 4 marzo 2023) Gli eventi datati 4 marzo 4 marzo 1943: come Dalla, oggi avrebbe compiuto ottant’anni anche Roberto Manganotto, il quale esordì in Serie A con la maglia dell’Udinese contro il Bologna (Lucio…) il 16 aprile 1961. Nel massimo campionato vestì anche la casacca del Mantova e in B quella del Monza. Un’età che è riuscito a raggiungere Bruno Jacoboni (li festeggia oggi), ex portiere, 175 presenze nel torneo cadetto con la Reggina. E oggi è il venticinquesimo anniversario dalla scomparsa di Antonio Alsua, il quale vinse due volte la Coppa del Re con il Real Madrid. Cinquant’anni fa, Alessandro Abbondanza disputava l’ultima partita in A. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su GliEroidelCalcio: Glieroidelcalcio.com e la pagina facebook: https://www.facebook.com/glieroidelcalcio L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 4 marzo 2023) Gli eventi datati 41943: come Dalla, oggi avrebbe compiuto ottant’anni anche Roberto Manganotto, il quale esordì in Serie A con la maglia dell’Udinese contro il Bologna (Lucio…) il 16 aprile 1961. Nel massimo campionato vestì anche la casacca del Mantova e in B quella del Monza. Un’età che è riuscito a raggiungere Bruno Jacoboni (li festeggia oggi), ex portiere, 175 presenze nel torneo cadetto con la Reggina. E oggi è il venticinquesimo anniversario dalla scomparsa di Antonio Alsua, il quale vinse due volte la Coppa del Re con il Real Madrid. Cinquant’anni fa, Alessandro Abbondanza disputava l’ultima partita in A. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su GliEroidelCalcio: Glieroidelcalcio.com e la pagina facebook: https://www.facebook.com/glieroidelcalcio L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

