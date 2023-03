4 anni fa la morte di Keith Flint, il messaggio d’amore dei Prodigy: “Il tuo spirito ringhia nel profondo” (Di sabato 4 marzo 2023) La morte di Keith Flint è una di quelle ferite che mai troveranno sollievo, nel cuore di tutti i fan rimasti orfani di un frontman eccezionale e della famiglia Prodigy, che oggi omaggia il grande assente con un messaggio pieno d’amore. Keith Flint si è spento il 4 marzo 2019 all’età di 49 anni dopo essersi tolto la vita. Per questo Liam Howlett e Maxim non hanno mai smesso di ringraziare il pubblico per gli anni trascorsi insieme e ancora oggi continuano a sensibilizzare sul tema del suicidio invitando chiunque si trovi in difficoltà a chiedere aiuto. Soprattutto, la band ha annunciato che presto ci sarà un nuovo album per portare ancora in studio e sul palco il grande messaggio di energia ed ... Leggi su optimagazine (Di sabato 4 marzo 2023) Ladiè una di quelle ferite che mai troveranno sollievo, nel cuore di tutti i fan rimasti orfani di un frontman eccezionale e della famiglia, che oggi omaggia il grande assente con unpienosi è spento il 4 marzo 2019 all’età di 49dopo essersi tolto la vita. Per questo Liam Howlett e Maxim non hanno mai smesso di ringraziare il pubblico per glitrascorsi insieme e ancora oggi continuano a sensibilizzare sul tema del suicidio invitando chiunque si trovi in difficoltà a chiedere aiuto. Soprattutto, la band ha annunciato che presto ci sarà un nuovo album per portare ancora in studio e sul palco il grandedi energia ed ...

