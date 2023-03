2 Marzo 2023 – Abbattuto un drone ucraino su Colonna a 113 km da Mosca

(Di sabato 4 marzo 2023) Un’esplosione è avvenuta a Kolomna città della Russia nella regione dia 113 km a sudest dalla capitale. Con molta probabilità è stato un. Un giovane palestinese è stato ucciso e altri due sono stati feriti da soldati israeliani nel villaggio di Qalqilya, in Cisgiordania. Il governo della Russia rispetta la volontà politica del presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, di cercare una soluzione di pace per il conflitto in Ucraina, ma la mediazione brasiliana “non e’ necessaria”. Il governatore della Fed, Christopher Waller, sosterrà un aumento del tasso di riferimento oltre il 5,4% nei prossimi mesi, se l’inflazione non rallenta ulteriormente e il mercato del lavoro rimane forte. Il presidente della compagnia energetica statale Petrobras, Jean Paul Prates, ha dichiarato che la società potrebbe adottare nuove ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : In occasione dell'8 marzo, su proposta del ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, l'ingresso per le donne in… - Agenzia_Ansa : 8 MARZO | Sono 125 le donne uccise nel 2022, il 95% maggiorenni e il 78% italiane. Sono stati 103 gli omicidi in am… - OfficialASRoma : ?? Prevenzione con screening gratuiti grazie a un network di strutture sanitarie ?? Solidarietà con i proventi di un… - AIIC_IngClinici : ??SI RICORDA CHE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI LAVORI PER CONCORRERE AGLI AWARDS 2023 E' LUNEDI' 13 MARZO??… - faniaoz : RT @kumiiisrael: Anche a Roma ???? protesta! ???? Roma - -

Gli occhi sono quindi puntati sulla prossima riunione del FOMC del 22dove ci si aspetta, secondo le stime degli operatori, un rialzo dei tassi dello 0,5% contro lo 0,25% messo in preventivo ...Borsa di Milano 8aggiornamento ore 10.30: Ftse Mib in lieve recupero Il Ftse Mib in ripresa, ... il Dow ha chiuso quasi 575 punti in meno ed è diventato negativo per il. L'S&P 500 è ......di premi per la nascita e prime mensilità di assegno unico pagate per l'importo minimo - nel... È probabile, comunque, che in sede di conguaglio (solitamente previsto tra febbraio edell'anno ...

Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di martedì 8 Marzo 2023 RaiNews

Ad affermarlo, in un dialogo con la direttrice generale del Wto, Ngozi Okonjo-Iweala, dedicato all'8 Marzo, è la presidente della Bce, Christine Lagarde. Purtroppo c'è "ancora della strada da fare ...Partito il conto alla rovescia per Family Entertainment Expo, il nuovo evento dedicato al settore dell’amusement, in programma dal 10 al 12 marzo presso la Fiera di Bergamo. Organizzata da Promoberg ...