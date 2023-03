2 Marzo 2023 – Abbattuto un drone ucraino su Colonna a 113 km da Mosca

(Di sabato 4 marzo 2023) Un’esplosione è avvenuta a Kolomna città della Russia nella regione dia 113 km a sudest dalla capitale. Con molta probabilità è stato un. Un giovane palestinese è stato ucciso e altri due sono stati feriti da soldati israeliani nel villaggio di Qalqilya, in Cisgiordania. Il governo della Russia rispetta la volontà politica del presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, di cercare una soluzione di pace per il conflitto in Ucraina, ma la mediazione brasiliana “non e’ necessaria”. Il governatore della Fed, Christopher Waller, sosterrà un aumento del tasso di riferimento oltre il 5,4% nei prossimi mesi, se l’inflazione non rallenta ulteriormente e il mercato del lavoro rimane forte. Il presidente della compagnia energetica statale Petrobras, Jean Paul Prates, ha dichiarato che la società potrebbe adottare nuove ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Prevenzione con screening gratuiti grazie a un network di strutture sanitarie ?? Solidarietà con i proventi di un… - putino : Un canale Telegram filo russo ha pubblicato alcune foto della città di Maryinka nella regione di Donetsk che mostra… - pompeii_sites : TORNA L’INIZIATIVA “RACCONTARE I CANTIERI” Da marzo a maggio 2023, i grandi cantieri di Pompei raccontati al pubbl… - coldpatrix : RT @OfficialUSLecce: ???? Berisha convocato in Under 21 ??? #Primavera1 il calciatore Medon Berisha è stato convocato in Nazionale Under 21… - illubot3 : 4 serie e film d’animazione da guardare in streaming a marzo 2023: -

... è risultata in diminuzione la produzione industriale in Spagna nel mese di gennaio, mentre ... anche lui ritiene necessari altri rialzi dei tassi dopo quello di, ma la loro dimensione ...Invece, l'indagine iniziata a gennaioe che si concluderà a metàsi basa soprattutto sulla Mast Camera a colori del rover, o Mastcam , che sta aiutando gli scienziati a vedere come le ...Questo il titolo del che la Federazione italiana per il superamento dell'handicap (Fish) promuove per il pomeriggio di mercoledì 8, in occasione della Giornata internazionale della donna. "Nel ...

La Luna Piena del Verme oggi 7 marzo 2023, perché si chiama così e a che ora brilla in cielo Fanpage.it

2' di lettura 07/03/2023 - L’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, per Terziario Donna Confcommercio Marche Nord e tuta l'associazione di categoria è una data molto importante. Per ricordare, ...L’infortunio risale a Napoli, a venerdì 3 marzo Per un primo grado servono due settimane, la prognosi scade in prossimità del match con la Roma del 19 marzo. Immobile nei prossimi giorni effettuerà ...