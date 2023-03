? LIVE! Atalanta-Udinese, le formazioni ufficiali: riecco Boga, torna il tridente (Di sabato 4 marzo 2023) LE formazioni ufficiali Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Boga. A disp. Sportiello, Rossi, Okoli, Soppy, Ruggeri, Ederson, Pasalic, Vorlicky, Muriel. All. Gasperini Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele, Arslan, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Success. A disp. Padelli, Piana, Masina, Abankwah, Buta, Pereyra, Samardzic, Thauvin, Pafundi. All. Sottil Arbitro: Ghersini Gasperini torna a riproporre il tridente con Boga che affianca gli intoccabili Lookman e Højlund. Nessuna novità a centrocampo o sugli esterni, in difesa Demiral e Djimsiti affiancano Toloi, con Okoli ancora in panchina, dove torna anche Pasalic. Classico 3-5-2 per ... Leggi su bergamonews (Di sabato 4 marzo 2023) LE(3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund,. A disp. Sportiello, Rossi, Okoli, Soppy, Ruggeri, Ederson, Pasalic, Vorlicky, Muriel. All. Gasperini(3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele, Arslan, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Success. A disp. Padelli, Piana, Masina, Abankwah, Buta, Pereyra, Samardzic, Thauvin, Pafundi. All. Sottil Arbitro: Ghersini Gasperinia riproporre ilconche affianca gli intoccabili Lookman e Højlund. Nessuna novità a centrocampo o sugli esterni, in difesa Demiral e Djimsiti affiancano Toloi, con Okoli ancora in panchina, doveanche Pasalic. Classico 3-5-2 per ...

