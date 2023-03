? LIVE! Atalanta-Udinese 0-0 | Koopmeiners fuori per infortunio

(Di sabato 4 marzo 2023) IL TABELLINO0-0 Marcatori: –(3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle,(41? Ederson), De Roon, Ruggeri; Lookman, Højlund, Boga. A disp. Sportiello, Rossi, Okoli, Soppy, Ruggeri, Pasalic, Vorlicky, Muriel. All. Gasperini Zappacosta defezione dell’ultimo minuto per un fastidio all’inguine da valutare(3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele, Arslan, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. A disp. Padelli, Piana, Masina, Abankwah, Buta, Pereyra, Samardzic, Thauvin, Pafundi. All. Sottil Arbitro: Ghersini Ammoniti: Lovric (35?) per gioco falloso Espulsi: – Note: – I GOL – LE GRANDI OCCASIONI 17? () – Beto in progressione brucia la difesa nerazzurra e serve Lovric, che dentro l’area tutto solo davanti Musso spara sul ...

Il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium di Bergamo,e Udinese si affrontano nel match valido per la 25° giornata di campionato di Serie A ...Ma non sarà semplice contro la squadra bianconera, avversario di giornata, dell'allenatore Andrea Sottil, ex della partita per aver disputato tre stagioni con la maglia dell'dal 1996 al 1999 ...( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ) Il tabellino di- Udinese 0 - 0.leggi anche Serie A, Napoli - Lazio 0 - 1. Decide un gol di Vecino. HIGHLIGHTS(3 - 4 - 3): Musso; Toloi, ...

Statistiche L'Atalanta è la squadra che ha ricevuto più rigori a favore in questa Serie A (otto) e quella che ne ha segnati di più (sei) - l'Udinese è invece una… Leggi ...Prova a riprendere la corsa Champions l’Atalanta dopo i due ko consecutivi contro Lecce e Milan. A Bergamo arriva l’Udinese che non vince in campionato dalla trasferta di Marassi contro la Sampdoria.