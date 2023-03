Zico | «Se l’Udinese va in Europa torno a festeggiare anche io»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 3 marzo 2023) Le parole di, ex calciatore brasiliano del, sul campionato e le prospettive della squadra friulanaha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione del. L’ex centrocampista brasiliano ha affermato di credere ancora all’nonostante gli ultimi risultati. PAROLE – «Era partita bene con sei vittorie di fila. Poi ha rallentato ma è nella parte sinistra della classifica e non deve rassegnarsi perché può ancora puntare a un posto in. E se ce la fa,io». L'articolo proviene da Calcio News 24.