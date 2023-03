Zico | «Guardo sempre il Napoli | Spalletti dà la mentalità vincente alle sue squadre» Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 3 marzo 2023) Sono settanta per. Arthur Antunes Coimbra ha organizzato insieme una festa a Rio de Janeiro dove saranno in più di 300 per festeggiare il brasiliano. Una festa esagerata alla quala ha contribuito anche il Flamengo con filmati, collegamenti con amici e una sorpresa direttamente da Udine. Per l’occasione lalo ha intervistato. Tanti i temi trattati tra cui Ancelotti come nuovo ct del Brasile. Udine e l’Italia nel cuore, nonostante la sconfitta nel 1982: «Quel giorno avete meritato di vincere voi, perché la Nazionale di Bearzot era una grande squadra con grandi campioni. Nel calcio si vince e si perde e bisogna accettare i risultati, anche se a volte non rispecchiano i valori assoluti. Malgrado quella eliminazione, infatti, il Brasile del 1982 è ancora considerato uno dei più forti della nostra storia». Ma passando ad argomenti più attuali, ...