Zelensky: "Risposta militare e legale ad attacco a Zaporizhzhia" (Di venerdì 3 marzo 2023) "Il brutale attacco missilistico russo di oggi (2 marzo, ndr) su Zaporizhzhia dovra' affrontare la nostra Risposta militare e legale. L'occupante sentira' inevitabilmente la nostra forza. La forza ...

