Zane Weir | oro e record italiano nel getto del peso agli Europei indoor - Sport - Altri Sport

Il 27enne trionfa a Istanbul con uno straordinario lancio a 22,06 metri. È il secondo azzurro oltre la barriera dei 22 metri dopo Alessandro ...Istanbul parte con il piede giusto per l'Italia o forse sarebbe meglio dire con il lancio giusto:si veste d'oro nel getto del peso. Una gara incredibile dove l'italo - africano si è superato con tanto di record italiano di sala, 22.06 . Ma i record non sono tutti qui: è la centesima ...Medaglia d'oro per l'Italia ai Campionati Europei indoor di Istanbul. Nel peso trionfa l'azzurrocon uno straordinario lancio a 22,06 e abbatte due volte il record nazionale al coperto, dopo averlo già migliorato con 21,86. È la medaglia italiana numero 100 nelle 37 edizioni dell'evento,...

Atletica, Zane Weir spaziale: sfonda i 22 metri, record italiano! Caccia all'oro agli Europei OA Sport

Voglio dedicare la vittoria a lui e mio nonno Mario". Così il pesista azzurro Zane Weir, ai microfoni di Rai Sport, dopo la vittoria ai campionati europei indoor di Istanbul.Il 27enne trionfa a Istanbul con uno straordinario lancio a 22,06 metri. È il secondo azzurro oltre la barriera dei 22 metri dopo Alessandro Andrei ...