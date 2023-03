X Municipio, Francesco Bucci è il nuovo coordinatore del movimento giovanile di Forza Italia (Di venerdì 3 marzo 2023) Ostia – Il movimento giovanile di Forza Italia riparte da Francesco Bucci. E’ proprio lui ad annunciarlo suoi canali social, pubblicando la lettera di nomina ed una foto con altri giovani del partito ed il deputato del collegio On. Alessandro Battilocchio. Nella lettera di nomina, firmata dal coordinatore regionale Simone Leoni ed il coordinatore Romano Riccardo Serlino, si legge: ” “Ti comunichiamo con piacere la Tua nomina a coordinatore di Forza Italia Giovani per il Municipio X di Roma. Siamo assolutamente certi che svolgerai con entusiasmo, passione e lealtà questo incarico e che porterai avanti con impegno e dedizione le attività del movimento ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 marzo 2023) Ostia – Ildiriparte da. E’ proprio lui ad annunciarlo suoi canali social, pubblicando la lettera di nomina ed una foto con altri giovani del partito ed il deputato del collegio On. Alessandro Battilocchio. Nella lettera di nomina, firmata dalregionale Simone Leoni ed ilRomano Riccardo Serlino, si legge: ” “Ti comunichiamo con piacere la Tua nomina adiGiovani per ilX di Roma. Siamo assolutamente certi che svolgerai con entusiasmo, passione e lealtà questo incarico e che porterai avanti con impegno e dedizione le attività del...

