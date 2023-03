WWE: Possibile “irruzione” di Seth Rollins nella scena titolata dopo Wrestlemania, i dettagli (Di venerdì 3 marzo 2023) Cody Rhodes e Roman Reigns. Saranno loro a contendersi l’Undisputed WWE Universal Championship a Wrestlemania. Ma sembra che ci siano già piani per Backlash che, seppur non annunciato, dovrebbe essere il primo Premium Live Event dopo lo Showcase of Immortals. Con una sorpresa molto gradita ai fan. Secondo gli ultimi report, si sta discutendo sulla possibilità di ampliare la scena titolata dopo Wrestlemania, estendendo la rivalità Reigns-Rhodes oltre al Grandest Stage of them All ma con un’aggiunta di spessore. Sembrerebbe infatti che Seth Rollins, dopo il quasi certo match con Logan Paul, possa essere spinto nuovamente in zona main event, in un Possibile Triple Threat Match per i titoli che dovrebbe essere il ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 3 marzo 2023) Cody Rhodes e Roman Reigns. Saranno loro a contendersi l’Undisputed WWE Universal Championship a. Ma sembra che ci siano già piani per Backlash che, seppur non annunciato, dovrebbe essere il primo Premium Live Eventlo Showcase of Immortals. Con una sorpresa molto gradita ai fan. Secondo gli ultimi report, si sta discutendo sulla possibilità di ampliare la, estendendo la rivalità Reigns-Rhodes oltre al Grandest Stage of them All ma con un’aggiunta di spessore. Sembrerebbe infatti cheil quasi certo match con Logan Paul, possa essere spinto nuovamente in zona main event, in unTriple Threat Match per i titoli che dovrebbe essere il ...

