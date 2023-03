WWE | Due “split” previsti per le prossime settimane? Ecco le novità

(Di venerdì 3 marzo 2023) Nelle ultimeè stato ampiamente discusso lo “” del team composto da Tatum Paxley e Ivy Nile. Le due, arrivate in WWE lo scorso anno, hanno avuto diverse chance per i titoli di coppia femminili di NXT ma ci sarebbero altri piani per loro attualmente. Nelle ultime, inoltre, sono stati “piantati i semi” per una loro imminente divisione, il tutto confermato da alcuni insider. Parlando di main roster sembra inoltre sempre più probabile che, nonostante le resistenze dei due diretti interessati, che anche Chad Gable ed Otis siano divisi a breve come riportato nei giorni scorsi.

