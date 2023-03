Wta Monterrey 2023, Cocciaretto supera Maria in due tie-break e vola ai quarti di finale (Di venerdì 3 marzo 2023) Elisabetta Cocciaretto c’è, e continua a vincere e convincere in questi primi mesi di stagione. Sul cemento di Monterrey la giovane tennista marchigiana raggiunge per la terza volta nell’anno solare i quarti di finale di un torneo WTA. Lo fa superando dopo un’intensa battaglia di oltre due ore l’esperta Tatjana Maria con il punteggio di 7-6(5) 7-6(3). Ora contenderà un posto in semifinale alla belga Mertens. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – L’azzurra nel primo set non ha sfruttato un break di vantaggio nei primi games dell’incontro, facendosi rimontare da 3-1 a 3-3. Da quel momento si seguivano i servizi fino al tie-break senza che nessuna delle due concedesse neanche più l’ombra di una palla ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) Elisabettac’è, e continua a vincere e convincere in questi primi mesi di stagione. Sul cemento dila giovane tennista marchigiana raggiunge per la terza volta nell’anno solare ididi un torneo WTA. Lo fando dopo un’intensa battaglia di oltre due ore l’esperta Tatjanacon il punteggio di 7-6(5) 7-6(3). Ora contenderà un posto in semialla belga Mertens. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – L’azzurra nel primo set non ha sfruttato undi vantaggio nei primi games dell’incontro, facendosi rimontare da 3-1 a 3-3. Da quel momento si seguivano i servizi fino al tie-senza che nessuna delle due concedesse neanche più l’ombra di una palla ...

