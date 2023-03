WTA Austin 2023, risultati 2 marzo: Danielle Collins ai quarti, fuori Erika Andreeva (Di venerdì 3 marzo 2023) Nella notte italiana si sono conclusi gli ottavi di finale del main draw del torneo ATX Open 2023 di tennis, di categoria WTA 250, in corso ad Austin, negli Stati Uniti: quattro gli incontri disputati, senza azzurre protagoniste. In campo la parte bassa del tabellone. La russa Anna Kalinskaya liquida la lucky loser statunitense Coco Vandeweghe con lo score di 6-3 6-1 in appena 57 minuti di gioco ed ai quarti incontrerà un’altra statunitense, Danielle Collins, testa di serie numero 4, che batte la connazionale Caty McNally col punteggio di 6-1 6-1 in un’ora e 7 minuti. L’ucraina Marta Kostyuk, numero 8 del seeding, batte la statunitense Madison Brengle in tre set con lo score di 6-3 3-6 6-0 in un’ora e 45 minuti di gioco ed ai quarti affronterà la tedesca Anna-Lena Friedsam, capace di ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Nella notte italiana si sono conclusi gli ottavi di finale del main draw del torneo ATX Opendi tennis, di categoria WTA 250, in corso ad, negli Stati Uniti: quattro gli incontri disputati, senza azzurre protagoniste. In campo la parte bassa del tabellone. La russa Anna Kalinskaya liquida la lucky loser statunitense Coco Vandeweghe con lo score di 6-3 6-1 in appena 57 minuti di gioco ed aiincontrerà un’altra statunitense,, testa di serie numero 4, che batte la connazionale Caty McNally col punteggio di 6-1 6-1 in un’ora e 7 minuti. L’ucraina Marta Kostyuk, numero 8 del seeding, batte la statunitense Madison Brengle in tre set con lo score di 6-3 3-6 6-0 in un’ora e 45 minuti di gioco ed aiaffronterà la tedesca Anna-Lena Friedsam, capace di ...

