Wta Austin 2023: programma, orari e ordine di gioco quarti venerdì 3 marzo (Di venerdì 3 marzo 2023) Il programma con gli orari e l'ordine di gioco di venerdì 3 marzo al torneo Wta di Austin 2023. quarti di finale che si aprono con Marta Kostyuk che scenderà in campo contro la tedesca Friedam, mentre a seguire sarà il turno del derby casalingo tra Volynets e Stearns, due giovani entrambe in crescita. Terzo incontro di giornata sarà probabilmente quello più interessante, tra la quarta testa di serie Danielle Collins e la russa Kalinskaya. La sessione serale per il pubblico del Texas vedrà invece protagoniste Sloane Stephens e Varvara Gracheva. STADIUM COURT Ore 18:00 – (8) Kostyuk vs Friedsam a seguire – Volynets vs Stearns a seguire – Kalinskaya vs (4) Collins Non prima dell'01:00 – Gracheva vs (5) Stephens

