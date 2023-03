World Hearing Day | nel mondo 1 persona su 5 soffre di un calo dell’udito

(Di venerdì 3 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il 3 marzo ricorre ilDay, la giornata in cui la WHO sensibilizza l’opinione pubblica e i governi mondiali sull’importanza, promuovendo una corretta informazione e la necessità di attuare concreti programmi di prevenzione e cura. Nel, evidenzia in una nota Fno-Tsrm-Pstrp, circa unasu cinquedi une le previsioni stimano che nel 2050 unasu quattro sarà affetta da un problema della propria funzionalità uditiva di varia natura. In Europa, circa 196 milioni di persone vivono con una perdita uditiva e si stima che nel 2050 saranno circa 296 milioni le persone che avranno problemi con il proprio udito. In Italia, su una popolazione attuale di circa 60 ...

