Windtre e Campiglia Marittima insieme nel percorso di transizione ecologica

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 03 marzo 2023 – Firmato il protocollo di intesa trae il Comune diper supportare la città nelverso la Smart City. Questa iniziativa rappresenta un passo in avanti nel processo die digitale del territorio. L’obiettivo della collaborazione è quello di valutare iniziative finalizzate ad analizzare i bisogni dei cittadini e delle imprese per progettare e realizzare soluzioni innovative come, ad esempio, il servizio diEnergy Supervisor che consente di ottimizzare le prestazioni energetiche al fine di migliorare l’efficienza, il risparmio e la sostenibilità delle Smart Cities, grazie anche a strumenti di Data Analytics. Stefania Matrone, Direttrice Transformation & Development Office di ...