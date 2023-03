Wild Hearts – La recensione del primo vero rivale di Monster Hunter (Di venerdì 3 marzo 2023) Wild Hearts è un action rpg nel quale si dà la caccia a mostri giganti, i Kemono, per ottenerne dei pezzi in modo da costruirsi armi e armature sempre più potenti. Fin qui nulla di strano, ma la descrizione di un gioco del genere è molto meno scontata di quanto si possa immaginare. Mettersi contro un pilastro di un genere videoludico non è mai cosa facile, quando poi il pilastro ha un nome altisonante come “Monster Hunter” ancora meno. Koei Tecmo e Omega Force hanno accettato la sfida per costruire un prodotto EA Originals che vada oltre il più grande pericolo nel proporre un titolo del genere: essere una copia scialba di colui che è seduto sul trono da ormai davvero tanti anni. Lo spoiler principale, a nostro avviso, è che ce l’hanno fatta, nonostante gli evidenti problemi dei quali parleremo nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023)è un action rpg nel quale si dà la caccia a mostri giganti, i Kemono, per ottenerne dei pezzi in modo da costruirsi armi e armature sempre più potenti. Fin qui nulla di strano, ma la descrizione di un gioco del genere è molto meno scontata di quanto si possa immaginare. Mettersi contro un pilastro di un genere videoludico non è mai cosa facile, quando poi il pilastro ha un nome altisonante come “” ancora meno. Koei Tecmo e Omega Force hanno accettato la sfida per costruire un prodotto EA Originals che vada oltre il più grande pericolo nel proporre un titolo del genere: essere una copia scialba di colui che è seduto sul trono da ormai davtanti anni. Lo spoiler principale, a nostro avviso, è che ce l’hanno fatta, nonostante gli evidenti problemi dei quali parleremo nelle ...

