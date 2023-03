WhatsApp si aggiorna anche per iPhone, la Mela si tiene al passo con le videochiamate (Di venerdì 3 marzo 2023) WhatsApp ottiene un aggiornamento fantastico e che ci piacerà di sicuro: ecco come cambierà per iPhone Sentire parlare di un nuovo update per quanto riguarda WhatsApp non può che essere una bella notizia, su questo ne siamo certi, ma ancor di più lo è qualora l’aggiornamento in questione tende ad aggiungere delle funzionalità particolari e che serviranno a migliorare il servizio. Ci sarebbero diversi modi per farlo, e ciò che viene aggiunto adesso forse potrebbe interessarci più di ogni altra cosa. WhatsApp viene aggiornato nuovamente – Computermagazine.itInfatti quello di cui stiamo per parlare è collegato ad un update lanciato di recente per Android, e che adesso sarà disponibile pure per iOS praticamente. La novità più importante, ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 3 marzo 2023)otunmento fantastico e che ci piacerà di sicuro: ecco come cambierà perSentire parlare di un nuovo update per quanto riguardanon può che essere una bella notizia, su questo ne siamo certi, ma ancor di più lo è qualora l’mento in questione tende ad aggiungere delle funzionalità particolari e che serviranno a migliorare il servizio. Ci sarebbero diversi modi per farlo, e ciò che viene aggiunto adesso forse potrebbe interessarci più di ogni altra cosa.vieneto nuovamente – Computermagazine.itInfatti quello di cui stiamo per parlare è collegato ad un update lanciato di recente per Android, e che adesso sarà disponibile pure per iOS praticamente. La novità più importante, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : WhatsApp Beta si aggiorna ancora con delle piccole novità - TuttoAndroid : WhatsApp Beta si aggiorna ancora e prepara le newsletter - TuttoTechNet : WhatsApp Beta per iOS si aggiorna e prepara una novità per le chiamate di gruppo - VanityFairIt : Questo aggiornamento di WhatsApp renderà felici gli utenti che videochiamano spesso - infoitscienza : WhatsApp Beta per iOS si aggiorna e introduce una nuova barra di ricerca -