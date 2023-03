WhatsApp Beta migliora l’interfaccia dei tablet (Di venerdì 3 marzo 2023) Con l'ultima versione di WhatsApp Beta (la v. 2.23.5.9) gli sviluppatori hanno introdotto un'interfaccia ottimizzata per i tablet L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 3 marzo 2023) Con l'ultima versione di(la v. 2.23.5.9) gli sviluppatori hanno introdotto un'interfaccia ottimizzata per iL'articolo proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp per tablet: la nuova UI si svela nella beta Android

In generale, la nuova interfaccia di WhatsApp Beta per Android è stata progettata per rendere l'app più facile e piacevole da usare sui tablet. La nuova interfaccia è stata accolta positivamente.

WhatsApp continua a lavorare ad una interfaccia per tablet migliorata e più efficace: nuovi indizi si trovano nell'ultima versione beta dell'app per Android. Il rapporto di WhatsApp con il mondo tablet è sicuramente molto complicato, ma lo scorso settembre sono finalmente cominciate ad arrivare le prime indicazioni riguardo il supporto ai tablet Android.