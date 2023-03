WeWorld | un sondaggio sul sessismo nel linguaggio dei bambini

Leggi su iodonna

(Di venerdì 3 marzo 2023) «Per demolire gli stereotipi di genere, bisogna partire dall’uso di unnon sessista, soprattutto tra le nuove generazioni»: così Martina Albini del Centro Studi, presenta ilParole di parità- come contrastare ilnelper abbattere gli stereotipi di genere che l’organizzazione presenta in occasione dell’8 marzo. «Siamo partiti da una riflessione su come nominiamo le donne in famiglia, nella società, sui luoghi di lavoro. Ile la realtà si plasmano a vicenda, e ci siamo accorti che nella narrazione resistono ancora molti stereotipi». Una ragazza che frequenta il centrodi Aversa. Foto Arianna Arcara., organizzazione che da 50 anni è impegnata nella difesa dei diritti di donne e ...