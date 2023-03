Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : WEIR SEI CAMPIONE D'EUROPA ?????? L'azzurro Zane Weir con un lancio fenomenale realizza il nuovo record italiano nel… - PedroGabilondoP : RT @atleticaitalia: ???????????????? ???????? ???????? ?????? ?? ???????? L’azzurro Zane Weir è campione d’Europa del peso con un clamoroso 22,06, 27 anni dopo il… - RobertaFazio7 : RT @ItaliaTeam_it: UNA VITTORIA DI PESO ?????? Zane Weir è campione d’Europa indoor nel getto del peso. A Istanbul, l’azzurro ha regalato all… - OA_Sport : Atletica, SEI UN TITANO! Zane Weir campione d’Europa, bordata colossale: 22,06 e record italiano nel getto del peso… - Isanoveonove : RT @ItaliaTeam_it: UNA VITTORIA DI PESO ?????? Zane Weir è campione d’Europa indoor nel getto del peso. A Istanbul, l’azzurro ha regalato all… -

Gigantesco Zane! Il 27enne italo - sudafricano è la prima medaglia - per di più d'oro - dell'Italia agli ... Fantastica la sua finale nel getto del: con 21.18, 21.89 (nuovo primato personale e ...In lotta per salire sul gradino del podio: Leonardo Fabbri e Zanenel getto del, Nadia Battocletti impegnata sui 3000 metri e Tobia Bocchi nel salto triplo. Nella finale dei 1500 poi ...In chiave Italia fari puntati soprattutto su Leonardi Fabbri e Zane, impegnati nella finale del getto del. L'appuntamento è alle ore 7.00 italiane di venerdì 3 marzo per la sessione ...

Weir, il peso è d'oro! La prima medaglia per l'Italia è la numero 100 La Gazzetta dello Sport

L’uomo più forte del Vecchio Continente è italiano. Il Bel Paese si può fregiare del padrone assoluto del getto del peso alle nostre latitudini, del Titano divoratore dei 7,260 kg. Zane Weir si è laur ...L'italosudafricano trionfa con una finale perfetta: per lui anche 21.18 e 21.89 e prima del nuovo record italiano e miglior misura europea dell'anno ...