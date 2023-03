Wanda Nara si regala l'ennesima supercar: stavolta costa 80mila euro (Di venerdì 3 marzo 2023) Sulle auto della famiglia Icardi - Nara ne sono state raccontate tantissime. La showgirl e l'attaccante del Galatasaray nello scorso settembre sembravano sulla via della separazione, con tanto di beni ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 3 marzo 2023) Sulle auto della famiglia Icardi -ne sono state raccontate tantissime. La showgirl e l'attaccante del Galatasaray nello scorso settembre sembravano sulla via della separazione, con tanto di beni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Icardi pubblica uno scatto hot di Wanda Nara e rivendica: “Tutto il mondo le mette like però sono io quello che le… - MCalcioNews : Wanda Nara, gesto eclatante: lo ha fatto davvero, i fan non ci credono - Luxgraph : Wanda Nara si coccola con una supercar: ecco quanto costa - clubdoria46 : #WandaNara, si “mette in mostra” per #Icardi - caleidosc0pic0 : RT @Boomerissima: Che meraviglia Wanda Nara con l'asino al grande fratello spagnolo #gfvip #donnalisi #oriele #incorvassi -